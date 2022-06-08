美财长力挺拜登政策 称投资再生能源可抑制通膨

（法新社纽约7日电） 美国财政部长叶伦（Janet Yellen）今天捍卫政府在削减通膨冲击上所做的努力，敦促国会议员准许扩大投资再生能源并提高对富人课税。

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综合法新社和路透社报导，联邦参议院财政委员会（Senate Finance Committee）就拜登政府2023财年预算举行两天听证，叶伦在第1天作证时指出：「我相信国会能做很多事，以舒缓家庭现正面临的生活成本负担。」

除了投资再生能源外，叶伦称此举有助于压低居高不下的油价，她也支持投入更多支出在可负担房宅上，以及努力控制药品价格。

叶伦也强调拜登政府为平缓油价，历史性大规模释出战略石油储备（Strategic Petroleum Reserve）的作为。自俄罗斯入侵乌克兰以来，油价持续飙涨，创下单日新高纪录，今天全美平均汽油价格达每加仑4.92美元。

叶伦表示，2022年全年通膨预测「可能高于」最初估计的4%。这项预测数周后将会更新。

她表示：「在这一点上，通膨确实是一个经济问题，解决这个问题至关重要。」她还说：「我真的预料通膨将维持高点，尽管我相当希望它现在就降下来。」

美国接下来将举行关键的期中选举，总统拜登必须设法拉抬低迷的民调；尽管就业市场强劲、失业率仅3.6%，但汽油和食物价格高涨，令民众苦不堪言。

共和党籍联邦参议员克雷波（Mike Crapo）表示：「我听你说，在对付这场危机上，现阶段可以加税，且加码刺激支出是妥当的。」「我必须要说，我不同意你的观点。」

叶伦捍卫「美国救援计画」（American Rescue Plan），表示政府鉴于COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情猖獗，采取行动因应失业率可能突破9%的困局。

她指出，当时我们面临的「庞大风险是，美国民众会因为既深且长的经济衰退而受到冲击」。

2021年初，叶伦曾称通膨压力是「短暂的（transitory）」，共和党籍议员今天也对她这番说法找她麻烦。联邦准备理事会（Fed）主席鲍尔（Jerome Powell）当初也曾用过这个字眼。

叶伦回说，她当时发表这番言论时，并未预见供应链问题，这种问题是在2021年后期见到，或是在俄罗斯入侵乌克兰后才浮现。

共和党籍联邦参议员巴拉索（John Barrasso）指出，有鉴于叶伦过去信誓旦旦说过的话，「我不知道美国人民应否对你今天的声明、决策和建议有任何信心」。

叶伦又说，在描述他们认为通膨将快速消退的看法时，鲍尔和她两人「用别的字眼，而非短暂这个词，也许会更妥当些」。7日电）美国财政部长叶伦（Janet Yellen）今天捍卫政府在削减通膨冲击上所做的努力，敦促国会议员准许扩大投资再生能源并提高对富人课税。

综合法新社和路透社报导，联邦参议院财政委员会（Senate Finance Committee）就拜登政府2023财年预算举行两天听证，叶伦在第1天作证时指出：「我相信国会能做很多事，以舒缓家庭现正面临的生活成本负担。」

除了投资再生能源外，叶伦称此举有助于压低居高不下的油价，她也支持投入更多支出在可负担房宅上，以及努力控制药品价格。

叶伦也强调拜登政府为平缓油价，历史性大规模释出战略石油储备（Strategic Petroleum Reserve）的作为。自俄罗斯入侵乌克兰以来，油价持续飙涨，创下单日新高纪录，今天全美平均汽油价格达每加仑4.92美元。

叶伦表示，2022年全年通膨预测「可能高于」最初估计的4%。这项预测数周后将会更新。

她表示：「在这一点上，通膨确实是一个经济问题，解决这个问题至关重要。」她还说：「我真的预料通膨将维持高点，尽管我相当希望它现在就降下来。」

美国接下来将举行关键的期中选举，总统拜登必须设法拉抬低迷的民调；尽管就业市场强劲、失业率仅3.6%，但汽油和食物价格高涨，令民众苦不堪言。

共和党籍联邦参议员克雷波（Mike Crapo）表示：「我听你说，在对付这场危机上，现阶段可以加税，且加码刺激支出是妥当的。」「我必须要说，我不同意你的观点。」

叶伦捍卫「美国救援计画」（American Rescue Plan），表示政府鉴于COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情猖獗，采取行动因应失业率可能突破9%的困局。

她指出，当时我们面临的「庞大风险是，美国民众会因为既深且长的经济衰退而受到冲击」。

2021年初，叶伦曾称通膨压力是「短暂的（transitory）」，共和党籍议员今天也对她这番说法找她麻烦。联邦准备理事会（Fed）主席鲍尔（Jerome Powell）当初也曾用过这个字眼。

叶伦回说，她当时发表这番言论时，并未预见供应链问题，这种问题是在2021年后期见到，或是在俄罗斯入侵乌克兰后才浮现。

共和党籍联邦参议员巴拉索（John Barrasso）指出，有鉴于叶伦过去信誓旦旦说过的话，「我不知道美国人民应否对你今天的声明、决策和建议有任何信心」。

叶伦又说，在描述他们认为通膨将快速消退的看法时，鲍尔和她两人「用别的字眼，而非短暂这个词，也许会更妥当些」。

© 2022 AFP