美财长叶伦：若经济热起来 利率恐要调升些许

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（法新社华盛顿4日电） 美国财政部长叶伦（Janet Yellen）今天表示，若总统拜登的最新支出提案生效、经济热络起来，那么美国利率可能要上调「些许」，以抑制通货膨胀。

叶伦一番话掀起一阵小风暴，股价也随之震荡。她稍后澄清说，她不是在预测，也不是建议联邦准备理事会（FED）应升息。

拜登推动1.9兆美元抗疫纾困方案在今年3月获国会通过后，再推出两项提案，总计要在10年间支出近4兆美元，部分财源来自于对企业和富人增税。

2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情导致2020年经济下挫，相关支出计画目标是要修补美国的经济。

叶伦在大西洋月刊（The Atlantic）专访预录中表示：「利率可能要上调些许，以确保我们的经济不会过热。」

不过，她说，「这些加码支出比起经济规模相对来得小」，且比抗疫纾困案的时间架构来得长。纾困案主要是针对劳工和家庭的燃眉需求。

联准会矢言维持利率几近于零，直到就业率恢复、通膨达到目标水准2%以上有段时间，但经济学者和投资人警告声浪扩大，说政府支出将造成通货膨胀螺旋，即工资上涨和物价上涨趋势的交互作用，导致物价持续攀升。

联准会主席鲍尔（Jerome Powell）等人一直试图淡化这些疑虑，称物价短期上扬是疫情带来空前冲击之后的反弹，也是因为经济活动恢复之时的暂时供给问题。

叶伦在鲍尔之前也担任过联准会主席，她也同意物价上扬只是暂时现象。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP