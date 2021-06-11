美财长忧心 中国放贷者恐因国际债务减免获益

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿10日电） 美国财政部长叶伦（Janet Yellen）今天说，她担心，原意在帮助贫穷国家的国际债务减免倡议可能会让中国放贷者得到好处。

今年4月，美国等20国集团（G20）成员为避免穷国在全球自2019冠状病毒疾病（Covid-19）疫情中复苏的脚步落后，同意让穷国的债务利息偿付期限延至12月。

法新社报导，中国金融机构正是对较低收入国家的主要放贷者，叶伦告诉联邦众议院拨款小组委员会，她希望确保目的在帮助贫穷国家把支出用于疫情后振兴经济的债务减免，最后不是由中国得到好处。

她告诉国会议员：「我们已就参与（债务减免倡议）与中国谈过。他们承诺在这些债务架构下，以平等伙伴的身分参与。」

「我们很担心见到提供给这些国家的资源，被用来偿还中国债务。这将打击到这些（债务减免）计画的宗旨。」

在事先备好的讲稿中，叶伦还鼓励美国国会提供资金给这项由国际货币基金（IMF）和世界银行（World Bank）执行的债务减免措施。

根据世界银行资料，在具资格获得债务减免的73个国家中，已有47国要求参与，估计可在今年初至6月30日期间，省下73亿美元的债务支付。（译者：徐睿承/核稿：曾依璇）

© 2021 AFP