美财长提9160亿美元新纾困案 盼打破数月谈判僵局

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（法新社华盛顿8日电） 新型冠状病毒疫情重创美国经济，白宫与国会议员对新一轮抗疫振兴计画仍存在诸多分歧，美国财政部长梅努钦今天提出9160亿美元的新纾困方案，盼能打破持续数月的谈判僵局。

梅努钦（Steven Mnuchin）在声明中说，这项提案规模略高于跨党派参议员上周提出的9080亿美元（约新台币25.8兆元），援助对象包括「州与地方政府，且将为企业、学校和大专院校提供强有力的法律责任保障」。

这些要素都是民主党和共和党议员谈判的关键症结点。

梅努钦说，今晚已向众议院议长裴洛西（NancyPelosi）提出这项规模9160亿美元（约新台币26兆元）的新纾困案，也已徵询过总统川普和参议院共和党领袖麦康奈（Mitch McConnell）。

梅努钦说：「我期待达成跨党派协议，好让我们能为美国劳工、家庭和企业提供重要的经济纾困措施。」

美国国会今年稍早通过总金额2.2兆美元的「新型冠状病毒援助、救济和经济安全法」（CARES Act）后，民主和共和两党议员及川普政府一直未能就后续方案达成共识，谈判陷入长达数个月僵局。

2019冠状病毒疾病（COVID-19）肆虐全球，美国疫情严峻，国会3月通过CARES Act，为小企业提供贷款和补助，向全民发放1200美元（约新台币3万4000元）纾困金，并为失业者扩大安全网，种种举措都是为了在疫情期间保护美国就业机会。

然而，大多数的援助项目已经到期，梅努钦这项提案是在川普卸任前、就新振兴方案达成协议的最后努力。美国总统当选人拜登（Joe Biden）将于一月宣誓就职，新国会届时也将上任。

总部位于纽约的智库世纪基金会（The CenturyFoundation）表示，除非国会采取行动，否则上述许多失业补助于本月26日到期后，约有1200万人将无法再领取政府补助的失业救济金。（译者：刘文瑜/核稿：严思祺）

© 2020 AFP