美财长：无迹象显示美国会有经济衰退

（法新社纽约9日电） 美国财政部长叶伦（Janet Yellen）今天表示虽然通膨严重，美国不太可能遭遇经济衰退。

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叶伦接受「纽约时报」的经济论坛专访表示，目前并无迹象显示经济衰退在酝酿中。

法新社报导，美国经济虽自COVID-19疫情灾损后出现强劲复苏，但40年来最高的通货膨胀及供应链因俄乌战争加剧紊乱，让外界持续陷入悲观氛围。

美国劳工部10日将公布5月份消费者物价指数（CPI）报告；分析师预期5月数据可能会比4月时火烫的年增8.3%稍有减缓。

美国联准会（Fed）已启动积极升息，预期下周会再次大幅调升。决策官员希望在避免引发经济衰退下，全力解决通膨压力。

叶伦展现出能战胜通膨的信心，说「我相信会有方法可让经济软着陆」。

但联准会的快速升息平添经济衰退疑虑；经济衰退通常指连续两季出现负成长。

在论坛上被问到怎么看待饶舌女歌手Cardi B推文唱衰经济时，叶伦说：「会有经济衰退风险吗？当然会有…但有可能出现吗？我不这么认为。」 美国总统拜登与联准会主席鲍尔（Jerome Powell）也分头设法缓解经济衰退疑虑；鲍尔说，美国经济强劲到足以承受更高的借贷成本。 （译者：纪锦玲）

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