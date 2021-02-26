美贸易代表提名人戴琪：要终结波音空巴补贴争议

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（法新社华盛顿25日电） 美国总统拜登的贸易代表提名人戴琪（Katherine Tai）今天表示，她将设法解决波音公司（Boeing）和空中巴士（Airbus）拖延多年、耗费高代价的补贴争议。

大西洋两岸针对政府补贴具竞争关系的飞机制造商争议了16年，布鲁塞尔与华府各自祭出惩罚性关税，包括美国在世界贸易组织（WTO）2019年的裁决授权下，对价值75亿美元欧洲产品课徵关税。

美国联邦参议院对戴琪提名美国贸易代表举行听证会，戴琪在会中对参议员说：「我会很有兴趣设法解决这个问题，说真的，要如何让这架特别的飞机着陆，因为它已在空中飞行很久了。」

戴琪承认关税所造成的「阻断与痛苦」。

她形容美欧争议是「相互加诸痛苦在对方身上，想刺激彼此以达到解决目的」。但她说：「美国与欧盟有必要一起努力找出答案。」

戴琪也同意WTO应要改革，这看法与前美国贸易代表欧布莱特（Madeleine Albright）相同，欧布莱特曾有效瘫痪WTO的解决争端机制。

戴琪表示：「我们必须在日内瓦努力对话，那是WTO对会员国的价值所在。」

美国与欧盟各赢得WTO有关航空争议的裁决，都授权两造祭出惩罚性关税。

拜登政府本月稍早表示，目前而言美国将维持对欧洲的红酒、起司与橄榄油等产品课徵25%关税，以及对空中巴士的15%税率。

今年1月，美国对法国与德国的飞机零件、红酒、康涅克白兰地酒（cognac）和多种白兰地酒也新加徵关税。

欧盟去年11月也对美国价值40亿美元的产品课徵额外关税，包括波音飞机和小麦、菸草等农产品，以及烈酒和巧克力等。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP