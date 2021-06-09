美超级富豪避税有方 荷包满满实际纳税税率超低

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（法新社纽约8日电） 根据今天公布的调查报告，若干美国富豪多年未缴任何所得税，其中包括亚马逊创办人贝佐斯和特斯拉执行长马斯克；与此同时，华府正在权衡解决美国富人和企业避税问题的新提案。

纽约非营利新闻网站ProPublica发布重磅消息，指亚马逊（Amazon）创办人贝佐斯（Jeff Bezos）2007年和2011年没缴半毛所得税，而特斯拉执行长马斯克（Elon Musk）2018年也透过各种手段避税。

ProPublica说：「相较于这些美国富豪获取的巨额财富，他们缴纳的税金只不过是九牛一毛，有时甚至分文未缴。」ProPublica并未透露如何取得这些机密的报税资料。

多年未向美国国税局缴纳税金的亿万富豪，还包括媒体巨头、前纽约市长彭博（Michael Bloomberg），以及投资大亨艾康（Carl Icahn）和慈善家兼金融巨鳄索罗斯（George Soros）。

ProPublica这份调查报告，是以美国超级富豪逾15 年来向国税局提交的税表为依据。

ProPublica说，这些身价上亿的富人在纳税申报上没有任何违法情事，而是采用了「普通人无法企及」的避税策略。

他们也受益于美国税法定义应税收入的方式，因为税法并未考量股票和房地产等资产不断增长的价值，只针对相关买卖的收入课税。

根据报告，贝佐斯2011年报税时称其投资损失超过收入，还因抚养儿女获得4000美元的税收抵免。

索罗斯的发言人告诉ProPublica，索罗斯2016年至2018年因投资亏损而未缴纳联邦所得税，但他支持课徵富人税。

彭博和艾康则说，他们已经缴纳所有该缴的税。

ProPublica说，若把这些亿万富豪缴纳的税金，与富比世杂志（Forbes）估算其财富增长的数字相比，会发现他们缴纳的金额远低于37%的最高个人所得税税率。

举例来说，股神巴菲特在2014年至2018年缴纳的税款，「实际税率」仅0.1%。

就在ProPublica公布调查报告的前几天，七大工业国集团（G7）财长达成历史性协议，将把全球最低企业税率订在15%，作为确保盈利的跨国企业支付其公平税务份额的多项提案之一。

其他提案包括民主党籍联邦参议员华伦（Elizabeth Warren）倡议课徵「超级富豪税」，包括其持有的股票和房屋价值，而非仅关注他们的收入。

© 2021 AFP