美足坛女将拉皮诺会见拜登 吁终结男女薪资差异

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（法新社华盛顿24日电） 美国足球球星拉皮诺（Megan Rapinoe）今天大动作将女性争取平等的奋斗带进华府，不但在国会作证，还和总统拜登参与白宫活动，呼吁终结男女薪资差异问题。

今天适逢「同酬日」（Equal Pay Day），这一天凸显美国女性必须额外工作数周、数天，才能赚得和男性同僚前一年等额的薪水。目前平均来看，男性每赚1美元，女性只能赚得82美分。

拉皮诺在拜登、第一夫人吉儿（Jill Biden）和足球新秀普尔斯（Margaret Purce）偕同下，于白宫发表演说：「我知道世上有数以百万计的人被性别边缘化，在他们的工作岗位上有着同样遭遇。我和我队友就是为了他们而来。」

拉皮诺二度摘下世界杯女子足球赛（Women's World Cup）冠军，近10年来成了美国女性足坛的头号代表人物。

顶着一头粉红短发、35岁的拉皮诺说：「尽管屡屡得胜，我仍被贬低、不受尊重、遭到漠视，只因我是女性。尽管赢得所有胜利，我的薪水依旧比和我做同样工作的男性还少。」

美国国家足球队去年12月针对工作条件与女子足球队球员达成协议，但对于球员主张同酬的法律诉讼案依旧悬而未决。

但拉皮诺谨记冠状病毒疫情对美国劳动力中的女性带来的毁灭性后果，表示她和其他体坛行动主义者，「期待为耀眼镁光灯所照不到的这么多辛苦女性扛起火炬」。

她在众院监督暨改革委员会（Oversight and Reform Committee）听证会上表示：「一个人无法轻易战胜不平等，或杰出到能逃过任何种类的歧视。我今天之所以来到这里，是因为我亲身经历过，而这是真实的。」

拜登在白宫肯定美国女子足球队是「英雄」，承诺政府「将努力争取，使得所有女性都能获得同酬」。

拜登说：「这与正义有关，这与公平有关。」他还补充表示：「不论你是电气技师、会计师，或全球最优秀足球队的一员，薪资差距确实存在。而这支队伍就是活生生的例证，即便你已出类拔萃，仍得努力争取同酬。」

拉皮诺前来华府游说政要之际，民主党人提出一系列全面改革措施，以确保职业妇女的完全平等，包括薪资公平法（Paycheck Fairness Act），以及处理劳工家庭孩童照顾、医疗和家庭照护假，以及怀孕员工公平性问题的立法。（译者：李佩珊/核稿：陈政一）

© 2021 AFP