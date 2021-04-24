美辉瑞药厂计画研发新版疫苗 将更易运送和储存

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（法新社皮尔斯23日电） 美国辉瑞大药厂（Pfizer）执行长今天受访时表示，正计画研发新版2019 冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗，可在一般冰箱储存，并且已稀释过可直接使用，期望于今年夏天研发成功。

法新社报导，辉瑞和德国生技公司BioNTech研发的疫苗，已成为欧洲控制疫情的主力，但在运送和储存上仍面临一大挑战。目前版本的疫苗必须储存在摄氏零下70度的冰箱，因此仅能配送到有特殊设备的接种中心。

辉瑞执行长博尔拉（Albert Bourla）今天接受法新社访问时表示，他有信心目前筹划中的新版疫苗，对新的变种病毒也会证实有效。

他说：「让我觉得更欣慰的是，我们已研发出一项工序，一旦变种病毒造成其他担忧，我们应能在100天内制出新的疫苗。」「基于信使核糖核酸（mRNA）的技术有效性，我相信变种病毒不会成为问题。我们将能控制它们。」

欧盟对相对昂贵的辉瑞疫苗寄予厚望，但人们担忧，难以维持在非常低温的环境保存，将使配送到较贫穷国家的任务相当艰钜。

美国食品暨药物管理局（FDA）允许辉瑞疫苗在摄氏零下20度的标准冰箱储存两周，而博尔拉认为还能更久。

博尔拉再度自信表示：「在这个层面，我们其实正在做两件事情。」

他说：「我们即将提出还能多延长储存2周的数据。假设我们获得批准，这个配方可被储存在摄氏零下20 度环境下长达一个月。」

博尔拉说：「另一方面，我们也正研发大幅改良的新配方，也就是说新配方疫苗使用前无须再稀释，可直接使用。」

他表示，辉瑞希望自家疫苗能以一般冰藏储存2至3 个月，另外3个月则以冰箱储存。

「因此总共会有4到6个月，是在摄氏零下50度或70 度温度范围以外环境储存…如果我们在今年夏天成功，我们相信将能做到这些。」

© 2021 AFP