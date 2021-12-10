美辞职换工作人潮涌现 企业招工困难

（法新社华盛顿9日电） 美国在疫后经济复苏之际，涌现不少新的工作机会，为奔向这些工作，全美目前每个月都有数百万就业人口辞职，使许多公司面临前所未有的人力短缺问题。

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根据美国劳工部数据，全美8月有430万人辞职，9月、10月也分别有440万和420万人离职。

另一方面，劳工部今天也指出，上周初申失业救济人数减少到18万4000人，创1969年9月以来新低。

随着酒吧、饭店、餐厅和其他服务业者对人力的需求回升，现已出现1100万个工作机会，空缺职位也达到高峰。

美国目前工作机会仍比COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情爆发前短少了400万个，同时尽管今年每月平均新增55万5000个工作机会，但要招募员工，特别是招募愿意通勤上班的非技术性员工，却成了许多雇主的头痛问题。

美国全国商会（U.S. Chamber of Commerce）经济学家杜贝（Curtis Dubay）说：「我们从来没有这么大的落差，一方面工作机会这么多，再方面却还有人失业。」

他告诉法新社，疫情让大家改变了工作态度。

他说：「一向比较令人不快而且技术含量较低的工作，现在比较难以留住人手，从业人口就是不想再忍耐这类工作了。」

© 2021 AFP