美运输部调查 指FAA对737 MAX认证有弱点

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（法新社华盛顿24日电） 美国运输部在针对波音737 MAX型飞机两起致命事故的调查后，于今天公布的报告中表示，美国联邦航空局必须改善新飞机的认证过程。

美国运输部（US Transportation Department）督察长办公室，在长达60页的报告中表示，2017年获准飞行波音（Boeing）737 MAX的认证过程「弱点」，影响这个机型的测试。

报告中说：「我们发现美国联邦航空局（Federal Aviation Administration，FAA）（认证）指南和（认证）程序的局限性，影响到认证，并导致对操控特性增益系统（Maneuvering Characteristics Augmentation System, MCAS）有明显误解，那项飞行控制软体被认为导致那两场意外。」

调查结果发现，美国联邦航空局「直到第1起（坠机）意外后，仍未完全了解对波音MCAS做的安全评估结果」。第1起空难是狮子航空（Lion Air）2018年10月在印尼坠机，造成189人罹难。

短短5个月后，衣索比亚航空（Ethiopian Airlines）一架飞机也失事，酿成157死的悲剧。

这份报告公布前几天，波音才发生一架777型客机上的普惠（Pratt & Whitney）发动机故障起火，碎片沿途掉落的情况。

美国运输部在针对737 MAX所做的调查报告中列出14项建议给美国联邦航空局，以利及时找出潜在的风险。

© 2021 AFP