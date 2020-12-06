美连续上班260天医师为医护请命 抗疫已筋疲力竭

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（法新社休士顿5日电） 美国德州治疗染疫患者的医师瓦隆感恩节当天拥抱年长患者，画面在网路广为流传。他如今已连续上班260天，每天仅睡一、两小时，他再度为医护人员请命，形容他们已筋疲力尽。

在瓦隆（Joseph Varon）等医护人员救治下，染疫病患贾西亚（Gloria Garcia）康复。贾西亚的亲人表达他们的喜悦，但2019冠状病毒疾病（COVID-19）已经在美国造成逾27.8万人不治，而且还不断增加中。

瓦隆是联合纪念医院（United Memorial）的办公室主任，这家小医院主要治疗休士顿北部低收入社区的少数族群患者。他在感恩节拥抱一位年老染疫患者的照片在网上疯传后，成为头条新闻。

虽然感动时刻似乎不断，但是这位医生已经筋疲力尽了。法新社记者昨天陪同瓦隆巡视病房时，这已是他连续第260天工作。

即使瓦隆每天在家的几个小时，也会被没完没了的电话干扰。他说，他每天晚上只能睡不超过一、两个小时。

瓦隆说：「别问我怎么能做到了。」

甜甜圈起了某种作用。瓦隆展示一个盒子说：「无论他们带来什么，我都会吃，因为你不知道你什么时候可以再吃。」他说，他的体重已增加15公斤。

直言不讳和沮丧不已的瓦隆早在7月就向媒体抱怨说，他和他的员工「累坏了」。

他告诉法新社：「我的员工很累。我的护士会在中午哭泣。他们会崩溃，因为他们已经应接不暇，处理的病患太多，他们真的是筋疲力竭。」（译者：林沂锋/核稿：林治平）

© 2020 AFP