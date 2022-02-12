美送190万剂疫苗给非洲5国 数量差中国一大截

（法新社华盛顿11日电） 美方官员告诉法新社，美国加紧援赠疫苗，今天运送近190万剂COVID-19疫苗到莫三比克等5个非洲国家。

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这名官员说：「拜美国允诺在终结新冠疫情上扮演领导角色之赐，莫三比克将收到84万剂娇生（Johnson & Johnson）新冠疫苗。」

除莫三比克外，辛巴威将收到67万2000剂娇生疫苗，刚果与那米比亚各会收到16万8000剂；史瓦帝尼则会收到5万310剂辉瑞/BNT疫苗。

除给史瓦帝尼的疫苗是透过新冠疫苗全球取得机制（COVAX）外，美国这批疫苗交付作业都是与非洲疫苗采购信托机构（AVAT）合作。

白宫上月表示，他们已达成向112个国家地区交付4亿剂新冠疫苗的里程碑。美国先前允诺最终会送出11亿剂疫苗到世界各地。

美国的疫苗援赠量距离中国还有一大段差距。中国官方的「人民日报」报导，截至2022年1月初，中国已向120多个国家和国际组织提供超过18亿剂疫苗。

随援助莫三比克的100万剂新冠疫苗1月上旬顺利运抵，中国已向非洲53国和非洲联盟（African Union）提供超过1.8亿剂新冠疫苗。

© 2022 AFP