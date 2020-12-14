美选举人团14日投票 川普续作困兽之斗

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（法新社华盛顿13日电） 长久以来美国的选举人团（Electoral College）投票都不过是总统大选后聊备一格的正式确认程序，但今年因现任总统川普拒认输，使得14日的选举人团投票罕见具有指标意义。

11月3日的2020年美国总统大选结束后尽管争议不断，全美50州与哥伦比亚特区目前均已确认普选票结果，民主党总统候选人拜登以创纪录囊括约8130万票、得票率51.3%胜出；寻求连任的共和党籍现任总统川普约得7420万票、得票率46.8%。

但在美国，总统当选仍需由各州的选举人团以间接选举的方式最终确认。一个州的选举人票数需等同该州的国会参、众两院席次，比照100名参议员、435名众议员的结构，外加哥伦比亚特区特有的3张选举人票后，总计538张选举人票。

依据普选得票来看，拜登取得538张选举人票里的306张，超越当选门槛的270票；川普仅232票。选举人团将于14日投票作正式确认，各州的选举人在各自州内完成投票。

选举人团成员多为地方政坛官员、活跃人士、公民社会要角或总统候选人的友人，大多不具全国知名度，但偶尔也会有一些公众人物，像2016年败选的希拉蕊．柯林顿，这回就是纽约州的选举人，将投给在纽约州胜出的拜登与贺锦丽。

美国历史上出现跑票的选举人极少，1948年以来仅出现过16名「失信选举人」，7名是在2016年，当时5名该把票投给希拉蕊者跑票，2名该投给川普的人跑票。

虽然过去出现过零星的失信选举人，但数量从不足以翻盘。然而明年1月20日才卸任的川普，今天仍推文称11月3日的大选是「美国史上最腐败的选举」，还说「各州与政治人物岂能为一场到处都记录有渎职与违规的选举背书」。

川普在福斯新闻的节目里表示，虽然他对最高法院驳回德州提出的翻盘诉讼感到失望，但挑战选举结果之战「还没完」。他表示会继续奋战，因为还有很多各地的案子还在诉讼。

© 2020 AFP