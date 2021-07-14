美通膨率飙升引发政策紧缩疑虑 亚股收黑

广告 继续浏览后续

（法新社香港14日电） 美国6月通货膨胀率意外创下10年多来最大涨幅，引发投资人担忧美国联邦准备理事会（Fed）的货币政策走向，美国股市昨天应声从历史高点回落，亚洲股市今天跟进收黑。

美国6月未经季节性调整的消费者物价指数（CPI）较去年同期劲扬5.4%，涨幅不仅超过预期，也创下2008年8月以来最高纪录。

尽管美国央行已一再表示，消费者物价飙升将只是短暂现象；但投资人仍将殷切等待听到联准会主席鲍尔（Jerome Powell）的说法，他将在今明两天在美国国会作证。

鲍尔届时很可能将捍卫联准会的承诺，表示会继续对美国经济提供振兴措施，直到失业率降低和通膨率停留在2%以上等目标持续有显着进展。

澳洲国民银行（National Australia Bank）高级经济学家史垂克兰（Tapas Strickland）在报告中表示：「对联准会和市场最重要的问题是，过去几个月通膨持续升温，是否仍很可能只是暂时现象，或将会更持久，导致联准会有必要提前让政策正常化。」

美国外汇经纪商安达（OANDA）分析师海利（Jeffrey Halley）则指出，全球很可能没有任何地方比亚洲更担心联准会终于坚持不住。

他说，由于从澳洲到日本，区域大部分地方的COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情又落入无底洞，「若美国货币政策方向开始与普遍仍采超宽松政策的亚洲分道扬镳，当地新兴市场国家将格外没有本钱紧缩货币政策，来维持（让自身货币汇率）软性钉住美元」。

东京股市今天收盘下跌0.4%，上海收挫1.1%，香港股市收低0.6%，首尔股市收跌0.2%，新加坡股市收低0.4%，台北、威灵顿、雅加达、曼谷和吉隆坡股市也全数收黑。但雪梨和马尼拉股市收红。（译者：张正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP