美通膨飙升被视为暂时 亚股大多收高

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（法新社香港11日电） 交易商相信美国联邦准备理事会（Fed）说法，认为美国通货膨胀率劲扬只是暂时，央行很可能一段时期维持超宽松货币政策，美股标普指数昨天应声创新高，亚洲股市今天大多收红。

美国昨天公布外界引颈期待的5月消费者物价指数，结果比去年同期上涨5%，远高于预期。涨幅不仅比4月数据高出许多，也创下13年来最高纪录。主要由于能源成本大增及比较基期偏低。

纽约股市三大指数昨天应声先是下跌，其后反弹。分析师指出，美国5月物价与4月相较，涨幅并不如预期高。

投资人一直越来越担忧，在振兴措施、经济解封和疫苗施打等因素加持下，全球经济会强劲复苏，这将造成通膨率飙升，迫使央行缩减包含空前低利率等提振股市的货币政策。

然而观察家表示，尽管这些忧虑并未散去，但联准会强调，物价如预期上涨将只会持续几个月，这番说法似乎正取信于投资人，从未来借贷成本重要指标美国基准10年期公债殖利率目前处于3月以来最低点可见。

由于政策紧缩疑虑暂时消退，美股道琼和那斯达克指数昨天收盘皆有不错涨势，标普500（S&P 500）指数更刷新历史高点。

今天亚洲股市部分，东京股市收在平盘，香港股市收高0.36%，雪梨股市收涨0.13%，首尔股市收高0.77%，台北股市收涨0.32%，威灵顿、曼谷、马尼拉和孟买股市也全数收红。

不过，上海股市收跌0.58%，新加坡股市收低0.14%，吉隆坡和雅加达股市皆收黑。（译者：张正芊）

© 2021 AFP