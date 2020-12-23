美遭骇拜登要严惩俄罗斯 莫斯科反讥有恐俄症

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（法新社莫斯科23日综合外电报导）美国总统当选人拜登不到一个月就将入主白宫，俄罗斯今天批评，未来的拜登政府患有「恐俄症」，因为拜登承诺，将针对美国政府部门遇骇，严惩俄罗斯。

拜登（Joe Biden）对俄罗斯的立场，可望比现任总统川普（Donald Trump）强硬。川普2016年就任时，因俄罗斯介入替他助选的指控而饱受困扰。

俄罗斯总统蒲亭是最后向拜登胜选道贺的国家领导人之一，他是在11月3日大选结束6周后，才表达恭贺之意，并说他愿与拜登「合作」。

不过蒲亭的发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天告诉记者，克里姆林宫预料，未来对美关系「不会有正面发展」。

俄国外交部副部长雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）发表大同小异的评论，直言俄罗斯对美国下任政府的预判。

他接受俄罗斯国际传真社（Interfax News Agency）访问表示：「我们绝不指望有好事发生，对于职涯仰赖恐俄症以及抹黑俄罗斯的人，还要对他们抱持美好期待，那就奇怪了。」

美国近来指控俄罗斯，对美国政府机构大举网攻，俄罗斯则予以否认。

拜登昨天表示，这类的骇客攻击不能「不了了之」，承诺他明年1月20日就职后，将随即展开报复。

拜登指控川普，淡化此次网攻的严重性。（译者：曹宇帆/核稿：张佑之）

© 2020 AFP