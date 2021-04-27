美避险基金Archegos爆仓事件 野村瑞银亏损出炉

广告 继续浏览后续

（法新社东京/苏黎世27日电） 日本金融集团野村控股（Nomura Holdings）今天确认，2020-2021会计年度因美国避险基金Archegos突发性平仓而蒙受的亏损金额，经结算为2457亿日圆（约新台币632亿元）。

3月爆发Archegos为应付追缴保证金、抛售价值至少200亿美元（约新台币5580亿元）股票，震撼波及全球金融市场和法人圈，受影响企业包括瑞士信贷（Credit Suisse）、摩根士丹利（MorganStanley）和数家日本主要银行。

野村先前已对外透露，相关曝险造成的亏损规模约20亿美元。当时野村并未直接点名Archegos，仅表示亏损部位与「和一名美国客户间的交易」有关。

野村今天发布财报，并在伴随的声明中宣布：「在结算至2021年3月31日的年度合并财报中，认列一笔2457亿日圆亏损。」

野村并预估，明年3月结束的现行会计年度，还会追加认列约5亿7000万美元（约新台币159亿元）相关亏损。

不过野村表示，「与这起事件有关的未平仓部位逾97%已平仓」。

野村公布，上个会计年度净利下滑29%，降至1531亿日圆（约新台币394亿元）。

瑞士银行集团（UBS）今天也公布，第一季与Archegos有关的亏损金额为6亿4000万欧元（约新台币215亿元），但全季净利仍成长。（译者：张正芊/核稿：刘淑琴）

© 2021 AFP