美采取执法行动 查封伊朗国营新闻网站

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿22日电） 美国执法单位查封两个伊朗国营新闻媒体，分别是新闻电视台（Press TV ）和全球卫星电视台Al-Alam；叶门叛军组织「青年运动」的马拉西电视台（Al-Masirah TV）也遭查封。

连进上述网站后，画面显示「美国政府已查封此网站，作为执法行动的一环」，上头还有美国联邦调查局（FBI）和商务部的封锁印。

新闻电视台是伊朗主要的英语广播电台，Al-Alam则是伊朗主要的阿拉伯语新闻台。

Al-Alam母公司伊朗伊斯兰共和国广播电视台（Islamic Republic of Iran Broadcasting，IRIB）报导，巴勒斯坦广播媒体「巴勒斯坦今日」（Palestine-Al Youm）和一个阿拉伯语宗教文化频道等网域也遭查封。

在伊拉克，与获伊朗撑腰团体及与黎巴嫩军政分支「真主党」（Hezbollah）有关的网域，也遭美国司法部冻结。

IRIB指控美国打压言论自由，并和以色列、沙乌地阿拉伯一起「封锁暴露美国同盟在此地区罪行的媒体组织」。

叶门「青年运动」在其政治分支网站上，谴责「美国这种没收版权的窃盗行为」。

他们说：「美国政府查禁马西拉电视台网站不仅无正当理由，甚至未事先通知。」（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP