美防制酒驾出新招 强制新车加装酒测装置

（法新社华盛顿17日电） 美国公布指标性的防制酒驾安全规范，呼吸感测器与手指扫描侦测器是着墨重点，但也让怀疑论者质疑科技是否可靠。

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倡议者说，这项联邦法律要求新车未来数年内配备可侦测驾驶人是否酒醉的科技，每年可挽救数以千计人命，还可能拓展到国外使用。

但这条总统拜登本周签署的法律也让怀疑论者质疑，车辆是否会因为伪阳性拒绝作动，或是发生刑案时，是否会成为目睹车主罪行的目击者。

最终这将由美国主管机关决定要订定哪些规范，这些规范可能创国际先例，主管机关目前并未透露太多，但有3年筹划，之后还可能延长。

希望阻止酒驾相关事故的人士乐见这项法律。美国允许的酒测值比其他已开发国家还高，每年有超过1万人因酒驾相关事故身亡。

魔鬼藏在细节里，实施功能性技术以符合规范规定，最好的选项之一，2008年起就持续由车商和主管机关合作研发。

作为「驾驶安全酒精检测系统」（Driver Alcohol Detection System for Safety, DADSS）一环，研发人员开发一种小型感测器，可抽取驾驶人的呼气加以检测，或可让驾驶人按压车辆的发动钮，透过红外线侦测驾驶人血中的酒精浓度。

系统并内建防作弊功能，驾驶人酒精浓度超过.08，车辆就不能发动或移动。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

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