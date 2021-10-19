美防长二度访问乌克兰 吁俄罗斯停止破坏黑海稳定

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（法新社基辅19日电） 美国国防部长奥斯汀今天来到黑海国家访问行程的第二站乌克兰，他要求莫斯科停止在乌东延长战事，并指责俄罗斯的扩张主义对区域国家构成威胁。

奥斯汀（Lloyd Austin）与乌克兰国防部长塔兰（Andriy Taran）会面时表示：「我们再次要求俄罗斯结束对克里米亚（Crimea）的占领、停止在乌克兰东部让战争持续不断，以及终止在黑海与乌克兰边界沿线采取破坏稳定行为。」 奥斯汀还说：「这场战争是俄罗斯挑起的。俄国是和平解决冲突的障碍。」

奥斯汀来到乌克兰首都基辅，是为了讨论以9月初在华府宣布的美乌「战略防卫架构」（Strategic Defence Framework）为基础来增进两国国防合作。 这是不到2个月内奥斯汀第2度和塔兰及乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）会面。他说，为了抗衡俄罗斯在黑海更加活跃，这次会面对于在黑海国家间建立合作关系很重要。 奥斯汀昨天已访问另个黑海国家乔治亚，预定明天访问第3个黑海国家罗马尼亚。

针对欧洲方面担忧，美国现今将安全注意力大多放在中国和印太地区，奥斯汀强调：「这个区域对我们依旧至关重要。」 他还对记者说：「我喜欢这位乌克兰部长。这也是为何我这么快又回来和他见面。」 尽管美国在与塔利班（Taliban）对战20年后仍抛下阿富汗，但塔兰今天表示，乌克兰依旧对美国有信心。 他说：「我们对于战略伙伴提供的支持毫不怀疑。美国了解乌克兰竭力捍卫自身独立及吓阻俄罗斯侵略有多重要。」

© 2021 AFP