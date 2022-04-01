美院通过胰岛素价格上限法案 每月不得超过35美元

（法新社华盛顿31日电） 美国联邦众议院今天通过一项法案，将把胰岛素价格限制在每月35美元以内。这对美国数百万糖尿病患来说是个福音，因为他们通常每月得花好几百美元买胰岛素。

广告 继续浏览后续

药品定价问题多年来一直困扰着美国政界人士。在所有工业化国家中，美国的年医疗支出最高，达人均约1.1万美元（约新台币31.5万元）。

众议院以232票赞成和193票反对，表决通过该法案，将患者的胰岛素自付费用限制在每月35美元（约新台币1000元）。

该法案将要求私人医疗保险公司将一个月胰岛素供应价格设定在不超过35美元，或计划协商价格的25%，以较低的价格为准，从2023年开始对部分患者实施，2024年普及所有病患。

根据美国卫生及公共服务部（Health and Human Services Department）委托的2020年一项研究，美国有740万成年人使用胰岛素来控制糖尿病，而美国胰岛素的成本是其他富裕国家的8倍。

美国众院议长裴洛西（Nancy Pelosi）说：「这是个民生议题：民众有办法支付帐单吗？对我们来说，这是朝（政府）能够谈判降低胰岛素以外药品价格的方向迈出的一步。」

© 2022 AFP