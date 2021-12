美非裔女权主义作家胡克斯逝世 享寿69岁

(法新社华盛顿15日电) 美国非裔作家贝尔.胡克斯的家人表示,胡克斯今天与世长辞,享寿69岁。这位着名的女权主义者以探讨性别、种族和阶级交互关系的开创性作品闻名于世。

胡克斯(bell hooks)的侄女莫特里(Ebony Motley)在推特发文说,胡克斯今天凌晨「亲友随侍在旁」、在肯塔基州的住家撒手人寰。

莫特里在声明中说,她的家人「对我们挚爱的姊妹于2021年12月15日逝世悲痛不已」。

1952年出生的贝尔.胡克斯本名华金斯(Gloria Jean Watkins),笔名取自曾祖母姓名Bell Blair Hooks,以小写字母呈现,她在1978年出版第一本诗集「And There We Wept」。

胡克斯1981年以「难道我不是女人吗:黑人女性与女权主义」(Ain't I a Woman? Black Women and Feminism)一书广获赞誉,她在书中探讨性别歧视与种族主义对黑人女性的影响,以及女权主义中的种族主义,主张创造一个更具包容性的改变。

她后来陆续出版大约40部作品,包括诗歌、儿童小说、回忆录和文学思评,不仅深入探讨女权主义、种族主义和其他社会正义问题,也畅谈她对爱情与罗曼史的想法。

胡克斯2000年告诉美国全国公共电台(NPR):「我谈论的是一种变革性的爱,它为我们的公私生活都带来挑战。」

「我们可以用深刻、深切的方式去爱,从而改变我们所处的政治世界。」

胡克斯逝世后,她的爱情语录也成了社群媒体悼念贴文的焦点。

历史学家兼畅销书籍「如何成为一名反种族主义者」(How to Be an Antiracist)作者伊布拉.肯迪(Ibram X. Kendi)在推特与数以万计追随者分享胡克斯的「救赎之爱的疗愈力量」,还说她的死令人「深感悲痛」。

伊布拉.肯迪说:「『关于爱的一切』(ALL ABOUT LOVE)改变了我。谢谢你,贝尔.胡克斯。在我们的爱里安息吧。」

「不良女性主义的告白」(Bad Feminist)作家罗珊.盖伊(Roxane Gay)说,失去胡克斯的影响「难以估量」。

胡克斯的家人并未提到她的死因,但肯塔基州伯里亚学院(Berea College)在声明中说,胡克斯在「长期与病魔搏斗后病逝」。胡克斯自2004年以来,一直在伯里亚学院任教。

© 2021 AFP