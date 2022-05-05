美饶舌嘻哈音乐先驱刺死游民 被判16年徒刑

（法新社纽约4日电） 美国饶舌与嘻哈音乐先驱基德克里奥尔（Kidd Creole）于2017年持刀刺死一名游民，今天被判处16年有期徒刑。

广告 继续浏览后续

现年62岁的基德克里奥尔上月在纽约法院以一级非预谋杀人罪名被定罪。他本名为奈森尼尔．葛洛佛（Nathaniel Glover），早年曾协助成立「闪耀大师与狂暴5人组」（Grandmaster Flash and the Furious Five）乐团。

法新社报导，基德克里奥尔当时在纽约曼哈顿街上，与55岁受害者乔里（John Jolly）起了言语冲突后，用尖刀向乔里胸部刺了两刀。乔里被人发现时，身上有多处刀伤，在送医途中死亡。 基德克里奥尔是「闪耀大师与狂暴5人组」创始成员之一，这是第一个于2007年进入「摇滚名人堂」（Rock and Roll Hall of Fame）的饶舌乐团。

这个开山祖乐团于1970年代在纽约布朗克斯区（Bronx）成立，当时饶舌和嘻哈音乐尚处于早期发展阶段，「闪耀大师与狂暴5人组」因此被视为先驱。

1982年，这个乐团推出The Message一曲造成轰动，名列「滚石杂志」（Rolling Stone）史上最伟大500首歌曲排行榜上第51名。（译者：纪锦玲）

© 2022 AFP