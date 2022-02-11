美饶舌歌手史奴比狗狗 遭前伴舞提告性侵

（法新社洛杉矶11日电） 美国饶舌歌手史奴比狗狗（Snoop Dogg）在加州遭到他的一名前伴舞提告，指控他和另一名同伴多年前曾对她性侵。

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法新社报导，将在13日职业美式足球联盟（NFL）超级杯（Super Bowl）进行中场表演的史努比狗狗，被控于2013年拍摄电视节目Snoop Dogg's Double G News Network期间，强迫这位匿名女性对他口交。

在加州提告的法庭文件当中，这位「无名女士」表示，当时她人不舒服待在化妆室，史奴比狗狗闯入对她施暴。

诉讼文件说，「当时原告在厕所里，被告史奴比狗狗打开门进入洗手间。他接着关上门，卡在门与马桶上的原告之间。」

文件指出，史奴比狗狗接着对「无名女士」施暴，「原告惊慌又恐惧，她想到被告史奴比狗狗的犯罪纪录包括据称参与帮派活动…因此不情愿地顺从对方。」

诉讼文件也指出，史奴比狗狗的「灵魂向导」、饶舌歌手「魔术师」胡安（Bishop Don "Magic" Juan）先前也曾强迫原告女子替他口交。

2月9日提出的诉讼文件要求金额不明的「金钱和惩罚性」损害赔偿，指控被告违反「人口贩运被害人保护法」（The Trafficking Victims Protection Act），犯下性暴力与性侵罪行。

娱乐网站TMZ报导指出，史奴比狗狗已经否认那些指控。

© 2022 AFP