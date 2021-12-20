美饶舌歌手统治者德雷科后台遇刺身亡 得年28岁

（法新社洛杉矶20日电） 美国饶舌歌手「统治者德雷科」（Drakeo the Ruler）18日在洛杉矶音乐节活动后台与人发生口角，结果遭到刺伤，隔日不治身亡，得年28岁。

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「统治者德雷科」的公关人员乔森（Scott Jawson）已向法新社证实上述消息。乔森在推特发文悼念，称「德雷科是同世代最具原创与创新精神的艺术家，也是没有王冠或宝座的国王」。

据报导，本名卡德威（Darrell Caldwell）的「统治者德雷科」原本预定18日晚间在「洛杉矶往事」（Once Upon a Time in LA）音乐节活动中演出，同台艺人还包括史奴比狗狗（Snoop Dogg）、冰块酷八（Ice Cube）、五角（50 Cent）等。

洛杉矶时报（Los Angeles Times）引述消防局官员说法报导，当天晚间8时40分，音乐节现场传出刺伤意外，一人伤势危急，被紧急送医。

稍后，伤者身分被证实是统治者德雷科，他于送医后不治身亡。

意外发生后，音乐节主办单位之一Live Nation宣布提前结束活动。

Live Nation透过声明表示：「后台发生口角争吵。基于对参与者的尊重和与地方当局协调的结果，艺术家和主办各方决定中止剩余表演。」

意外发生后，史奴比狗狗也在推特发文称，他获悉这起刺伤事件时，人在更衣室内，他随即决定立刻离开现场，「昨晚在洛杉矶往事音乐节发生的事件，让我很难过。我在此向统治者德雷科的家属和亲友致上哀悼之意」。

统治者德雷科于2015年崭露头角，许多作品备受好评。

2017年，他因武器相关指控被捕，隔年又因被控涉入一名24岁男子枪杀案入狱，并于2019年获判无罪出狱。随后，他再度遭控与犯罪集团共谋，他签署认罪协议，并在2020年获释。（译者：施施/核稿：陈政一）

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