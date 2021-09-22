美驱逐海地人 联合国：恐已违国际法

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（法新社日内瓦21日电） 联合国今天对美国大规模驱逐海地移民出境深感关切，并警告他们恐已违反国际法。依法不得将寻求庇护者遣返回他们面临迫害和生命威胁之处。

以海地移民为大宗的大批移民近日涉水渡过分隔美国与墨西哥的大河（Rio Grande），并在边界大坝桥下搭建临时营地。美国上周末开始将坐满飞机的海地人民送回他们饱受危机蹂躏的国家后，白宫面临排山倒海的批评声浪。

而在法新社摄影记者雷宝力（Paul Ratje）拍到边防人员骑马挥动缰绳威胁移民、将之推回河流的照片在社群媒体迅速传播后，舆论哗然，白宫的政治危机加剧。

联合国难民署（UNHCR）高级专员葛兰第（Filippo Grandi）今天表示，他对德州德利奥国际大桥（Del Rio International Bridge）下方的营地恶劣环境影像感到震惊，有超过1万4000名海地人在历经艰难旅程后聚集在那。

葛兰第也重批前美国总统川普执政时发出的「第42卷」（Title 42）命令。美国法典第42卷（Title 42 of the United States Code）以移民恐带入COVID-19（2019冠状病毒疾病）为由，在南部边境挡下绝大多数移民。

葛兰第发表声明说：「结论就是，目前根据『第42卷』授权对个人进行的大规模驱逐、没有检视其保护需求的行动，不符国际规范，已构成『驱回』。」

根据国际法，「驱回」指的是将寻求庇护者遣返回他们面临迫害和生命威胁的地方，这是非法行为。

在上月海地发生毁灭性的大地震后，华府暂停遣返海地移民。

但最近几天，超过1万5000名海地人从墨西哥越境进入美国，在横跨大河的德州德利奥国际大桥下滞留数日，美国在要求迅速作为的压力下恢复遣返行动。（译者：陈怡君/核稿：张晓雯）

© 2021 AFP