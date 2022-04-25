美驻乌克兰大使人选产生 现驻斯洛伐克大使出线

（法新社华盛顿25日电） 白宫今天宣布，美国总统拜登已提名现任驻斯洛伐克大使布林克担任美国驻乌克兰大使。乌国正遭受俄罗斯全力侵略，会说俄语的布林克具有丰富外交经验，获得拜登青睐。

广告 继续浏览后续

白宫在声明中表示，布林克（Bridget Brink）「在美国外交部门有25年资历，主要工作是在欧洲与欧亚大陆推动美国的政策」。

布林克还出任过美国驻乌兹别克与驻乔治亚大使馆副馆长，生涯初期则派驻过塞尔维亚首都贝尔格勒（Belgrade）及赛普勒斯。

美国驻乌克兰大使自2019年悬缺至今。美国国务卿布林肯（Antony Blinken）昨天拜访乌国首都基辅，与乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）会面时告知对方，拜登（Joe Biden）准备提名布林克出任大使。

布林克任命案须获得美国联邦参议院同意。目前参院民主共和两党势均力敌，但鉴于乌克兰情势的迫切性，她的任命案预料将过关。

布林肯还告诉泽伦斯基，美国有意让外交官在本周返回基辅。美国外交官数月前撤离基辅，改在乌克兰西部城市利维夫（Lviv）和邻近国家波兰设立办事处。

美国国务院一名官员表示，尽管若干欧洲国家在基辅的大使馆已恢复开放，但美国外交官将以循序渐进方式重返基辅。（译者：张正芊/核稿：杨昭彦）

© 2022 AFP