美驻俄大使将返国述职

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（法新社莫斯科20日电） 美国与俄罗斯近来紧张升高，莫斯科当局「建议」美国驻俄罗斯大使苏利文暂时离境后，美国驻莫斯科大使馆今天表示，苏利文将返国述职。

美国驻莫斯科使节团发表声明说：「大使苏利文（John Sullivan）本周将返美述职。」

声明引述苏利文表示：「我认为，本人在华府与总统拜登（Joe Biden）执政团队的新同僚，直接讨论当前美国与俄罗斯双边关系状况至关重要。」

苏利文宣布返美述职的时机，正值美俄因一连串龃龉而紧张升高时，包括华府指控俄罗斯介入美国大选、俄罗斯沿乌克兰边境部署重兵，以及遭囚禁的蒲亭（Vladimir Putin）批评者纳瓦尼（Alexei Navalny）健康恶化等。

拜登对蒲亭虽然采取更强硬立场，不过也提议两人于今年稍后于第3国举行高峰会。

苏利文表示，赶在拜登与蒲亭任何会晤前，他将于「数周内」返回莫斯科，不过俄国方面表示，仍在研议举行高峰会提议。

这位美国驻俄罗斯大使宣布返美述职前，莫斯科当局3月间召回俄罗斯驻美国大使返国述职，且这两个冷战时期死对头上周发布一连串以牙还牙式报复措施，并相互驱逐外交官。（译者：曹宇帆/核稿：刘学源）

© 2021 AFP