美驻喀布尔人员几乎撤光 大使馆降旗

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（法新社华盛顿16日电） 美国官员指出，美国驻阿富汗使馆今天降旗，喀布尔（Kabul）使馆内的职员几乎已全数重新安置至机场。塔利班（Taliban）战士进入喀布尔后，美国连忙撤离驻阿富汗使馆人员和高官。

美国国防部和国务院透过联合声明表示：「美方已完成一系列步骤，守住（喀布尔）哈密德・卡赛国际机场（Hamid Karzai International Airport），确保美国和盟军人员能平安搭乘民航或军事飞机离开阿富汗。」

国务院发言人表示，「几乎所有」使馆人员都已重新安置到机场，包括代理大使威尔森（Ross Wilson）。发言人表示，威尔森有持续和国务卿布林肯（Antony Blinken）保持联系。

这名发言人指出：「喀布尔使馆的美国国旗已经降下，目前由使馆人员保管。」

美国2002年于塔利班政权垮台后，重启阿富汗使馆，如今不到20年再度闭馆。

美国现派遣6000名军力前往机场，护送使馆人员及过去协助美军翻译等工作的阿富汗人撤离。

国防部与国务院的联合声明指出，「接下来几天，我们将安排飞机撤离数以千计旅居阿国的美国公民，以及美国使馆内的阿籍人员及家属」。（译者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP