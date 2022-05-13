美驻欧安组织大使：马立波数千人遭俄国带走

（法新社华盛顿12日电） 美国驻欧安组织大使今天表示，俄罗斯强制将数以万计乌克兰人带往俄国掌控的领土，光是港口城市马立波（Mariupol）就有数千人被带走。

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美国驻欧洲安全暨合作组织（OSCE）大使卡本特（Michael Carpenter）说，光是马立波就有数千人被带走，这座战略城市在俄方焦土行动下已化为废墟。

卡本特引述目击者说法指出，幸存者表示，「大家都害怕被带往顿内茨克（Donetsk）」；顿内茨克是乌东亲俄分离主义分子掌控的地区。

他引述幸存者说法表示，如果有人遭控为「乌克兰纳粹」，就会被带往顿内茨克「接受进一步审问或遭谋杀」。乌克兰纳粹是俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）最爱用的称呼。

美国国防部9日也表示，已看到乌人被强迫带往俄国的迹象，不过并未提供人数。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）4月初表示，俄国入侵乌国6周来，有数以千计乌人被带往俄国领土。

但乌克兰人权监察官丹尼索娃（Lyudmyla Denisova）近日表示，这个数字已暴增至119万多人，其中包括至少20万名儿童。

© 2022 AFP