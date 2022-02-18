美：伊朗核协议谈判出现实质进展 可能数日内达共识

（法新社华盛顿17日电） 美国今天表示，为了挽救伊朗核协议而在奥地利维也纳举行的谈判已有「实质进展」，若伊朗「（对此事）展现认真态度」，可能数日内就会达成共识。

广告 继续浏览后续

维也纳会谈于去年11月底重启，目的在恢复伊朗2015年与英国、中国、法国、德国、俄罗斯等强权签署的核协议；这次会谈的直接参与方包括伊朗和前述5国，美国则以间接方式参与。

各国在这项协议下放宽对伊朗的制裁措施，以换取伊朗限制核计画发展。美国原本也是协议签署国之一，但前总统川普于2018年宣布退出，同时恢复制裁伊朗，导致伊朗开始逐步违反协议。

美国国务院发言人告诉法新社，谈判在「上周出现实质进展」，「如果伊朗展现认真态度，我们就可以、也应该在数日内就恢复全面落实『联合全面行动方案』（JCPOA，即伊朗核协议）达成共识。」

但发言人也说，若超过这段时间，恐让恢复遵守协议的可能性陷入风险。

专家们认为，伊朗再过数周就能拥有足够的可裂材料来打造核武，只是还需要一些更复杂的步骤才能制造真正的炸弹。

美国总统拜登说，他愿意重新加入核协议并放宽对伊朗的部分制裁，前提是伊朗恢复遵守协议下的承诺。

法国昨天警告伊朗，接受新协议的时间已经不多了。法国外交部长勒德里安（Jean-Yves Le Drian）表示，伊朗只剩几天时间可思考，若未达成协议，恐引发重大危机。

伊朗首席谈判代表巴格瑞（Ali Bagheri）昨天推文说，各方「比以往任何时候都更接近达成共识」，但除非大家在所有事上意见一致，否则等于一无所成。他还呼吁其他谈判方「实际一点」，是时候做出「重大决定」了。

伊朗也呼吁美国国会发声明，保证美国政府会在维也纳会谈达成共识后恢复遵守核协议。

© 2022 AFP