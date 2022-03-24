美：俄军退至基辅以东30多公里处 开始建立防御阵地

（法新社华盛顿23日电） 美国国防部资深官员今天表示，俄罗斯军队在过去24小时内已撤退到基辅以东30多公里处，且已开始在乌克兰数条战线上建立防御阵地。

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这名要求匿名的官员告诉记者：「乌克兰人已成功逼迫俄军退至基辅以东和东北55公里处。」「这是昨天以来的变化。」

五角大厦昨天评估，俄军距离基辅市中心约20公里。

这名官员补充说，在西北部，俄军「基本上是在掘壕固守和建立防御阵地」，「所以，不是他们未向前推进，他们实际上现在并未尝试向前推进。」

俄罗斯2月24日派出数以万计大军，入侵东欧邻国乌克兰以来，无差别攻击并摧毁了几座乌克兰城市，平民伤亡人数飙升，超过1000万人逃离家园。

许多分析人士仍然认为，目前尚无化解冲突的明确出路。

即便如此，在西方军事援助支持下，乌克兰顽强抵抗，出乎各界意料。

据五角大厦评估，俄军目前仍被挡在距基辅东北方要地切尔尼戈夫（Chernihiv）市中心10公里处。

官员说，他们「停滞不前」，在某些地方，「他们正在后退，实际上是往反方向移动，但幅度不大」。

这名官员说，双方仍在东部的哈尔科夫（Kharkiv）激烈交战，俄罗斯军队距离市中心约15至20公里，面临乌方「非常、非常强烈的抵抗」。

五角大厦没有在黑海港市敖德萨（Odessa）周围看到任何变化。

基辅市长维塔利．克里契科（Vitali Klitschko）今天表示，乌军已在基辅周围的几个地区击退俄罗斯军队。他矢言要保卫每一栋建物，绝不投降。

他说，基辅北部和东部郊区发生激烈战斗，小镇马卡利夫（Makariv）和伊尔平（Irpin）几乎所有地区都已在乌军控制之下。

伊尔平东部紧邻首都基辅，马卡利夫位于基辅以西约50公里处。（译者：刘文瑜/核稿：严思祺）

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