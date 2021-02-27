美「哈绍吉禁令」制裁76人 独缺沙乌地王储

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（法新社华盛顿26日电） 美国今天公布情资报告，指称沙乌地阿拉伯王储穆罕默德．沙尔曼批准杀害记者哈绍吉。美国国务院随后也宣布「哈绍吉禁令」，立即将76名沙乌地人列黑名单，但不包括沙乌地王储。

美国情资报告说，沙国实质领导人穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman）2018年批准在土耳其伊斯坦堡的行动，要捕捉或杀害「华盛顿邮报」专栏作家哈绍吉（Jamal Khashoggi）。

美国总统拜登今天说：「我们要（沙乌地）为侵犯人权情事负责。这份报告一直摆在那，上个政府（川普政府）竟不发布…而发生的一切令人震惊。」

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）也宣布名为「哈绍吉禁令」（Khashoggi Ban）的新政策，将禁止代表外国政府威胁异议人士、骚扰记者及家属者入境美国，并立即将76名沙国人列入黑名单，禁止入境。

美国财政部宣布对沙乌地情报总局（General Intelligence Presidency）前副局长阿希里（Ahmed Hassan Mohammed al-Asiri），以及与哈绍吉命案有关的沙乌地快速干预部队（Rapid Intervention Force，RIF）祭出制裁，冻结他们的资产并禁止美国任何人与他们做生意。

美国财政部指控阿希里是暗杀哈绍吉行动元凶，并说奉令拦截哈绍吉的暗杀小组多名成员来自RIF。RIF隶属于沙乌地王室卫队，只听命于王储。

美国情资报告研判，若非王储批准，RIF成员根本不会采取行动。沙乌地随即「全面驳斥」报告中「负面、不实且令人无法接受」的评估。

然而美国今天宣布的制裁对象独缺沙乌地王储。

布林肯被记者问到此事时表示兹事体大，并解释说拜登试图防止两国关系破裂，而是希望重新校准与沙国的关系，「以更符合我方利益与价值」。

© 2021 AFP