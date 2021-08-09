美1.2兆美元基建法案克服关键障碍 参院料将通过

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（法新社华盛顿8日电） 美国政府为加强基础建设现代化而提出的一份大规模投资计画，今天在美国联邦参议院克服关键的立法障碍，使得这份被美国总统拜登形容为「历史性」的法案几乎确定将成为法律。

这份经过数月制定的法案，要求联邦政府新支出5500亿美元用于改善美国日益老旧的基础设施，包括投入资金减缓气候变迁带来冲击的速度。

法案总金额为1兆2000亿美元（约新台币33兆6000亿元），相当于西班牙一年的国内生产毛额（GDP），其中部分资金是先前已批准但尚未支出。

这份法案今晚在美国联邦参议院的数道程序投票大多过关，多亏勉强过半的民主党获得超过1/3共和党参议员票数支持。如今法案将交付最终表决，若朝野能达成协议，参院准备最快明天就会通过法案。

不过，这份内容多达近2700页的法案，在联邦众议院能否过关则没那么确定，主要由于左翼和中间派议员对于支出规模仍意见不合。

曾任联邦参议员长达36年的拜登（Joe Biden）密切关注法案进展。白宫官员曾表示，若有必要，拜登不会迟疑打电话给立场摇摆的参议员催票。

拜登昨天也为拉票做最后努力。他在推特（Twitter）写道，这份法案代表「对我国基础建设历史性、一世代一次的投资。如果不做，我们承担不了后果」。

法案之所以能在参院加速进展，拜支持的朝野议员罕见结盟之赐。但曾在前总统川普（Donald Trump）时代担任美国驻日本大使的共和党参议员海格提（Bill Hagerty）周末警告同党议员，若投下赞成票，恐在党内遭遇重大挑战。

美国国会预算处（Congressional Budget Office）曾估计，法案将令美国财政赤字在2021至2031年间增加2560亿美元。这也是共和党议员反对法案的原因。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

© 2021 AFP