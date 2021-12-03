美11月就业数据令人失望 增添拜登施政难度

（法新社华盛顿3日电） 美国政府公布，11月仅新增21万个工作机会，还不到分析师原先预期一半，让拜登施政难度增加。

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法新社报导，白宫寄望经济明显复苏，以增强社会大众对拜登施政和他「重建美好未来」（Build Back Better）支出案的支持度，不过今天出炉的数据却显示美国劳工就业的复杂前景。

然而也有好消息，根据美国劳工部，11月失业率降至4.2%，下滑程度超过原先预期，尽管11月未达标，但今年平均每个月增加55万个工作机会。

由于主要领域诸如零售和休闲服务呈现招聘人数不足情形，加上COVID-19（2019冠状病毒疾病）Omicron新变异株传播，恐将对经济复苏带来冲击。

经济研究调查机构「高频经济公司」（High Frequency Economics）经济学家法鲁奇（Rubeela Farooqi）说：「整体而言，劳工市场正在复苏，但在Omicron变异株威胁下，有些下滑的风险出现。」

报告指出，美国目前失业人口减少54万2000人至690万人，仍高于疫情爆发前的570万人。（译者：徐睿承）

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