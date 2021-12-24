美11月消费支出成长减缓 通膨创1982年来新高

（法新社华盛顿23日电） 美国政府今天公布，11月消费支出成长，但增幅比10月低缓；同月物价持续上扬，涨幅写下1982年来新高。

广告 继续浏览后续

根据最新月报数字，热络房市也持续见到价格压力，目前买家缺少新屋标的下手。

美国商务部（Commerce Department）报告，11月个人消费支出（PCE）上扬0.6%或1047亿美元，比起10月增幅还不到一半，成长多数落在服务业。

分析师说，11月消费支出走缓，可能因为消费者担心缺货问题，今年耶诞假期采购提早了。

通货膨胀飙升已成美国总统拜登的政治责任，他已将抑制通膨列为政府优先要务。

根据报告，11月个人消费支出价格指数再次加速上涨，比去年同期上扬5.7%，为近40年来最大增幅，其中能源价格飙升34%。

不含食物与能源价格，11月核心个人消费支出通膨指数年增4.7%，为1983年来最高。

根据美国商务部最新资料，11月新屋销售跳升，并伴随着价格上涨。

报告说，全美11月房屋销售比10月激增12.5%，经季节性调整后年率达74万4000户，不过，仍远低于去年同期销售。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP