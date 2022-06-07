美2岁童意外射死父亲

（法新社迈阿密6日电） 美国地方当局今天表示，佛罗里达州1名2岁男童意外开枪射死父亲，这把枪装有子弹，他的父母却忘了看管。

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5月26日，警方接获911报案电话抵达奥兰多（Orlando）附近的受害者住家时，们发现孩童的母亲正对先生马布雷（Reggie Mabry）进行心肺复苏术。

橘郡（Orange County）警长米纳（John Mina）在记者会上表示，执法当局原本认为26岁的马布雷是开枪自戕，但马布雷的大儿子后来告诉调查人员，是他2岁的弟弟扣下板机打中父亲。

马布雷送医不久后死亡。

法院文件显示，这把枪放在地上的袋子内，被男童发现后，从后方开枪射中正在玩电脑游戏的父亲。

事发当时，这个5口之家的成员在同个房间，包括1名5个月大的女婴。警长表示，这对夫妻正因对儿童疏于照顾以及吸毒等罪名假释当中。

米纳说：「现在这些小孩基本上失去了双亲，父亲死了，母亲坐牢，还有1名小孩得活在知道自己杀了父亲的生活中。」

这样的悲剧在美国并不少见。

2021年8月，1名2岁儿童在背包中发现1把枪，之后在他母亲参加视讯会议时朝母亲头部开枪打死了她。

© 2022 AFP