美3参议员染疫 国会确诊总数攀升至71人

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿20日电） 美国3名隶属不同政党、由不同州选出的参议员19日表示已确诊。无党派组织GovTrack统计，这使得去年初疫情爆发至今，确诊COVID-19（2019冠状病毒疾病）的参、众议员来到71人。

3名确诊的参议员都已经完成疫苗接种。

69岁的科罗拉多州民主党籍参议员希肯鲁柏（JohnHickenlooper）在推特表示：「我检验出COVID-19突破性感染。我感觉很好，但会遵照医师指示进行隔离。」

他仍鼓励民众接种疫苗，表示「我感激有疫苗保护」。

70岁的共和党籍参议员韦克尔（Roger Wicker）透过办公室声明，他出现轻微症状后立刻前往筛检，在19日稍早得知阳性结果。

韦克尔正在家乡密西西比州接受医师治疗，这是全美感染率第10高的州。

第3人是77岁的缅因州无党籍参议员金恩（AngusKing），同样是出现症状后，为防万一接受筛检，19日得知阳性结果。

他说：「虽然我不是很舒服，但绝对比没打疫苗好得多。」他的家乡缅因州感染率在美国相对低。

美国国会目前正在休会，参议院下次开议日期在9月13日。

© 2021 AFP