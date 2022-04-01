美3月就业数据强劲 几乎回复至疫情爆发前水准

（法新社华盛顿1日电） 美国今天公布就业数据，显示劳工市场几乎已自COVID-19（2019冠状病毒疾病）导致的严重失业情形复苏过来，失业率已降至将近疫情爆发前的水准。

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法新社报导，美国劳工部公布3月新增43万1000个工作，失业率降至3.6%，稍高于2020年2月的3.5%。

尽管总体就业人数稍低于分析师预期，但表现仍相当亮丽，足以显示美国经济自疫情2年前爆发迄今的强劲成长。

美国经济自拜登去年就任总统以来已增加数以百万计工作机会，但分析师对就业的强劲成长能否持续抱持怀疑态度。

穆迪分析公司（Moody's Analytics）的詹迪（Mark Zandi）推文表示：「今天的就业报告是很棒的消息，意味经济已将近自疫情冲击下完全复苏。」

「但令人有些不安的是，就业市场必须快速冷却下来，否则我们最大的经济问题－通货膨胀很快就会导致更大的麻烦。」

潘西恩宏观经济谘询公司（Pantheon Macroeconomics）经济学家谢波德森（Ian Shepherdson）说，这份报告内含薪资成长缓和的徵兆，劳工参与则见攀升，这种趋势可能会让联邦准备理事会（Fed）积极缩表政策减缓一些。

他说：「利率仍需大幅上调，若就业市场正常化，联准会（政策）今年无需过火。」（译者：徐睿承）

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