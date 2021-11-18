美36岁饶舌歌手Young Dolph 买饼干遭枪击丧命

（法新社华盛顿17日电） 美国警方今天表示，饶舌歌手Young Dolph在田纳西州曼菲斯（Memphis）一间饼干店内遭人开枪击毙，得年36岁。

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Young Dolph出生于芝加哥，真实姓名为阿道夫劳勃松顿（Adolph Robert Thornton）。

他的热门歌曲包括Major，去年发行的专辑Rich Slave更登上告示牌200专辑排行榜（Billboard 200）第4名。

当地媒体报导，据说当时松顿在曼菲斯「马克达家常奶油饼干店」（Makeda's Homemade Butter Cookies）购买饼干，有人开车上前并朝他开枪。

警方表示，目前尚未确定嫌疑人身分。

曼菲斯警察局公布通报这起枪击案的声明，并表示「初步资讯」表明受害人是松顿。

松顿2017年曾在洛杉矶遭遇枪击事件，险些丧命，新闻报导他当时身中3枪。

同一年稍早，松顿的座车在北卡罗来纳州夏洛特（Charlotte）遭到子弹扫射。

松顿遇害消息一出，饶舌界歌手纷纷致哀，古驰马恩（Gucci Mane）表示「愿我的道夫安息，这真的令我心碎」。（译者：李佩珊/核稿：陈昱婷）

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