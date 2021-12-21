美5G讯号恐干扰飞安 空巴和波音表达担心

（法新社巴黎21日电） 航太业两大巨擘空中巴士（Airbus）和波音公司（Boeing）今天对美国航空业发出警告，对于5G讯号可能干扰重要的飞航安全仪器表示「担忧」。

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航空业和电信业者对于在美国推出的高速行动宽频技术争论不休，航太业两大巨擘出手，升高对美国监管机关介入干预的施压。

空巴发言人告诉法新社，空巴美洲公司执行长倪特（Jeff Knittel）和波音执行长凯尔洪（David Calhoun）在致美国运输部长布塔朱吉（Pete Buttigieg）的联名信中，「详述美国航空业对于在美国部署5G的共同担忧」。

根据声明：「空巴和波音持续与美国境内其他航空业利害关系人合作，了解5G对无线电高度计的可能干扰。」无线电高度计是使用无线电讯号测量飞机离地高度的仪器。

主要电信公司威瑞森（Verizon）和AT&T于2月取得价值数十亿美元的频段营运执照后，原订12月5日开始使用3.7到3.8GHz频段。

但因为美国联邦航空总署（FAA）对5G讯号可能会干扰无线电高度计表示担忧，威瑞森（Verizon）和AT&T于11月延后推出服务。

© 2021 AFP