美B-52轰炸机抵英参加北约军演

（法新社华盛顿10日电） 美国空军今天宣布，一组B-52战略轰炸机已抵达英国，准备参加预定的北约演习。

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美国驻欧空军司令部发表声明说，驻地在北达科他州的B-52战略轰炸机、支援设备和机组人员降落在伦敦以西150公里的费尔福皇家空军基地（RAF Fairford）。

声明中并未具体说明有多少架美国军机将参与北约演习。

美军4架B-52战略轰炸机10日清晨飞抵英格兰费尔福基地。

美国驻欧空军司令部声明说，这项「轰炸机特遣队行动」（Bomber Task Force Mission）「计划已久」，目的是提高盟国之间的「合作、行动能力、耐受力和协同作战能力」。

声明也说：「轰炸机轮调强化了美国对北约盟国和联盟伙伴的承诺，以维护我们的集体安全和主权。」

美军这项军事部署是基于担心俄罗斯计划入侵亲西方的邻国乌克兰，俄国已在俄乌边界集结逾10万兵力。

与此同时，美国海军今天表示，已在上月部署4艘驱逐舰，以参加第6舰队辖区的演习；第6舰队的辖区包括地中海。

俄罗斯也在今天表示，4艘军舰已抵达克里米亚半岛外海，准备参加即将在乌克兰南岸附近黑海海域进行的演习。（译者：陈怡君/核稿：严思祺）

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