美CDC宣布 入境旅客需附搭机前3天内采阴证明

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（法新社华盛顿12日电） 美国疾病管制暨预防中心今天表示，所有搭机前往美国的旅客，都必须附上出发前3天内2019冠状病毒疾病筛检呈阴性反应的证明。

美国疾病管制暨预防中心（U.S. Centers for Disease Control and Prevention，CDC）主任芮斐德（Robert Redfield）说：「筛检无法杜绝所有的风险，但若搭配一段时间居家，并每天采取戴口罩、保持社交距离等预防措施，就可以让旅行变得较为安全。」

这项政策将在1月26日生效，并在针对英国去年12月生效的筛检规定基础上扩张，这因英国率先发现变种病毒，被认为是传染力更强。

其他令人担心的变种病毒，据报也包括出现在南非、巴西的病毒。日本今天表示，他们正努力隔离、分析，从4名自巴西飞到日本的旅客身上发现的变种病毒。

美国疾病管制暨预防中心也建议旅客，在入境后3到5天再次受检，并留在家中至少7天。

一些流行病学家警告，美国可能已经有新的、传染力更高的变种病毒。美国已有超过37万9000人因感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）丧命，每天都有超过3000人染疫身亡。（译者：李晋纬/核稿：徐睿承）

© 2021 AFP