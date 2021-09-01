美CDC研究：COVID-19病患罹心肌炎风险增16倍

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿31日电） 美国今天公布的新研究显示，COVID-19（2019冠状病毒疾病）让罹患心肌炎风险大增16倍，提供支持接种疫苗的有力论据。

心肌炎和相关风险心包膜炎先前与辉瑞（Pfizer）和莫德纳（Moderna）COVID-19疫苗本身有关，特别容易发生在青春期男孩和年轻男性身上。

不过，根据美国疾病管制暨预防中心（CDC）的新报告，这样的风险在感染COVID-19后远远高出许多。

研究分析150万名COVID-19染疫患者和3500万名未染疫者的医院纪录，看患有心肌炎者的比例为何，并按年龄及性别对他们进行分层。

研究作者写道：「整体而言，心肌炎在COVID-19患者和非患者身上都不常见，不过，COVID-19与心肌炎风险增加显着相关，风险随年龄族群而异。」

COVID-19患者罹患心肌炎风险增加，在16岁以下族群最为显着，罹患心肌炎风险是同年龄层未感染COVID-19族群的37倍，其次依序为为75岁以上者、65到74岁者，和50到64岁者。

研究指出，目前还不清楚这种现象确切的背后因素，不过可能与心脏遭病毒感染有关，或者在16岁以下族群中，可能与多系统发炎症候群（multisystem inflammatory syndrome）有关。

CDC这份研究特别指出上周公布在「新英格兰医学期刊」（New England Journal of Medicine）的以色列研究人员的报告，该报告发现信使核糖核酸（mRNA）疫苗会增加心肌炎风险3倍。

该份报告也显示，COVID-19会使罹患心肌炎机率大增18倍，大致与CDC的新研究吻合。

© 2021 AFP