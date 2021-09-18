美CDC：新冠疫苗防护持久度 莫德纳优于辉瑞BNT

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（法新社华盛顿17日电） 美国疾病管制暨预防中心（CDC）今天发布的一份新研究显示，莫德纳（Moderna）COVID-19疫苗在防止住院上，保护力较辉瑞（Pfizer）BNT疫苗持久。

CDC研究人员分析今年3月11日到8月15日近3689名感染COVID-19症状严重的住院成人，这段时间含括后来导致疫情复燃的Delta变异株（最先出现于印度）的流行期。

整体来看，这些病患有12.9%完整接种莫德纳，20%完整接种辉瑞BNT，3.1%接种娇生（Johnson & Johnson）。

整个分析研究期间，莫德纳对防止染疫住院有93%的保护力，辉瑞BNT为88%，娇生仅68%

在防止住院效果流失方面，辉瑞BNT降幅明显。辉瑞BNT预防住院的防护效果，会从接种后14到120天内的91%，降到120天后的77%；反观莫德纳，预防住院效果只会从93%掉到92%。

研究也根据100名志愿受试者，另对疫苗所诱发抗体程度进行分析。

研究显示，相较辉瑞BNT以及娇生，莫德纳疫苗对新型冠状病毒棘蛋白的关键部分产生更多抗体。病毒利用棘蛋白入侵细胞。

连同上周CDC发布的另一份研究报告，越来越多研究显示莫德纳优于辉瑞BNT。

莫德纳为何优于同属mRNA疫苗的辉瑞BNT，原因尚不清楚，有可能是莫德纳含100微克的mRNA，辉瑞BNT仅30微克，也可能是莫德纳两剂接种间隔4周，较辉瑞BNT的3周长。

面对外界质疑，辉瑞首席科学家多米泽（Philip Dormitzer）在15日刊出的「金融时报」里辩护，称自家疫苗选择较低的mRNA剂量，是为了将副作用降至最低。

© 2021 AFP