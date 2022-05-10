美COVID不治将破百万人 国家大教堂敲钟千次致哀

（法新社华盛顿9日电） 美国感染COVID-19不治人数直逼100万大关，华盛顿国家大教堂（Washington National Cathedral）今天敲钟千次，向死者致哀，每敲一次代表1000名病殁者。

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法新社报导，美国是全球COVID-19（2019冠状病毒疾病）死亡人数最多的国家，其后依序为巴西、印度和俄罗斯。

美国约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）最新数据显示，截至今天，全美有超过99万5000人染疫丧生。

在影音平台YouTube现场直播的追悼会上，华盛顿国家大教堂于当地时间下午6时许开始敲钟，每敲一次代表千名已故的人。

随着美国松绑口罩令，多数地区如今仅建议于室内遮蔽口鼻之下，过去几周的单日确诊数又开始上扬，不过病故人数近几个月有放缓趋势。

美国染疫不治人数去年12月突破80万大关；时隔一个半月，今年2月再破90万；3个月后的今天直逼百万。

2021年2月美国COVID-19死亡人数突破50万时，总统拜登（Joe Biden）提到，这比一次、二次世界大战及越战的死亡总数还惨重。

据世界卫生组织（WHO）最新估计数字，2020年1月1日至2021年12月31日期间，全球COVID-19死亡人数达1300万至1700万之间。（译者：纪锦玲）

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