美COVID-19死亡病例累计破90万例

（法新社华盛顿4日电） 根据美国约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）的COVID-19追踪数据，美国染疫死亡病例今天累计破90万例。

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大约一个半月前，美国截至去年12月中的死亡病例累计达80万例。

根据美国政府数据，与Omicron变异株有关的新增病例数逐渐减少，但每日死亡病例数依旧攀升，现在每天平均有2400人病殁。

美国疾病管制暨预防中心（CDC）主任瓦伦斯基（Rochelle Walensky）说：「染疫住院率依旧居高不下，已把我国某些地区的医疗量能与人力逼到极限。」

COVID-19（2019冠状病毒疾病）患者通常是在感染的数周后死亡，这说明了为何死亡病例高峰通常比新增病例高峰来得晚。

尽管具高效力的疫苗普遍能取得，美国目前只有64%的人口完整接种，因此持续有大量的美国人染疫不治。

根据政府数据，美国的染疫死亡病例数为全球最多，其次是巴西与印度。

根据法新社今天公布的统计数据，自2019年12月爆发疫情以来，全球至少有570万人死于COVID-19疫情。但世界卫生组织（WHO）表示，实际死亡人数可能为2到3倍多。

© 2022 AFP