美Delta疫情近高峰 专家警告：将与病毒共存好几代

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（法新社华盛顿14日电） 美国近来由Delta变异株引发的疫情可能很快就会达到高峰，但专家警告不要自满，预期未来几年新型冠状病毒都将成为日常生活的一部分。

根据Covid Act Now网站汇整的数据，截至昨天，7天平均单日COVID-19（2019冠状病毒疾病）新增病例数为17万2000例，已创下这波疫情的最高峰，不过成长率已逐渐趋缓，大多数州的病例数正在下降。

尽管如此，每天仍有超过1800人病故与逾10万人重症住院，这残酷地提醒当局，在错误资讯与两极化政治气候下，要让够多的美国人接种疫苗所面临的挑战。

美国约翰霍普金斯大学（John Hopkins University）急诊医学副教授、新型冠状病毒重症照护专家汉索提（Bhakti Hansoti）告诉法新社，她认为美国的发展轨迹与印度相似。

尽管这波从春天开始的疫情即将告一段落让汉索提松了一口气，但是她也坦言：「我有所迟疑。」

她表示，未来可能出现更新的「高关注变异株」，加上天气即将转凉将导致更多的室内社交活动，都可能导致病毒反扑，「除非我们能从第4波疫情学到教训」。

加拿大萨斯克彻温大学（University of Saskatchewan）病毒学家拉斯穆森（Angela Rasmussen）补充说，她不确定第4波疫情是否已经结束。

她说：「如果你检视（去年）秋冬疫情，就会发现在某些时期会出现急剧的指数增长，然后看起来好像开始下降，随后又出现另个增长。」

目前美国12岁以上符合条件的人口中，63.1%已完全接种，占总人口54%。尽管美国疫苗充足，但完整接种率仍远远落后葡萄牙（81%）与阿拉伯联合大公国（79%）等国。

在Delta变异株疫情之前，部分专家宣称，有一定比例的人因接种疫苗或自然感染取得免疫力，美国即将跨过群体免疫门槛。

拉斯穆森说，这些预测已被证明是错误的，现在要说何时达到门槛都言之过早，「美国还是有部分地区的成人接种率不到50%」。

尽管Delta已超越所有过去变种成为主要流行的病毒株，但新型冠状病毒仍持续快速进化，病毒学家担心可能出现更危险的变种。

拉斯穆森说：「我不想成为末日论者，但我也想保持谦逊，因为我认为我们对许多变异株的基本功能所知仍太少。」

不过专家仍希望，疫苗将可继续减轻对大多数人来说最糟糕的后果，并期待在未来几个月能开放给12岁以下儿童施打。

现在的目标不是根除病毒，而是转向为接种疫苗的人驯服病毒，在罕见的突破性感染病例中，这种疾病更像是流感。

不过不确定性仍然存在，突破性感染的人可能会出现染疫长期症状。

梅约医院（Mayo Clinic）传染病专家波兰（Greg Poland）预测，人类未来好几个世代都得继续与新型冠状病毒为伍。

他说：「我们迄今仍在针对1918年的流感病毒各层面进行免疫接种。」（译者：陈怡君/核稿：刘文瑜）

© 2021 AFP