美FDA批准辉瑞COVID-19口服药 立下抗疫里程碑

（法新社华盛顿22日电） 美国食品暨药物管理局（FDA）已批准辉瑞药厂（Pfizer）生产的COVID-19口服抗病毒药物Paxlovid，适用于12岁（含）以上的高风险患者，为对抗疫情立下重要里程碑，将使数以百万计人获得治疗。

广告 继续浏览后续

佛奇说，政府将提供辉瑞生产Paxlovid所需的任何资源，待药厂出货后，即向各州和地方免费发放。

FDA科学家卡瓦佐尼（Patrizia Cavazzoni）说：「（FDA）今天批准第一款治疗COVID-19的口服药，是对抗这场全球大流行病的重要一步。」

辉瑞生产的这款口服药名为Paxlovid，由两种抗病毒药物组成，患者必须在5天内每天两次服用三粒装口服药，其中两粒为Paxlovid，一粒是增加抗病毒能量的口服药。一项涵盖2200人的临床试验证明这款药物安全无虞，并将高风险人口的住院和死亡风险降低88%。

FDA在授权前，并未按照惯例召集独立专家小组深入审查辉瑞口服药的研究数据，实属罕见。

在此之前，Paxlovid已获欧盟紧急授权。美国政府已向辉瑞采购1000万份口服药疗程。

美国疾病管制暨预防中心（CDC）主任瓦伦斯基（Rochelle Walensky）表示，美国确诊病例的7天平均值比前一周增加25%，每天新增约14万9300人染疫，平均每日染疫死亡人数上升3.5%至1200人。（译者：刘文瑜/核稿：严思祺）

© 2021 AFP